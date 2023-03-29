Архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ МП первым перешел в ПЦУ: почему это важно

Авраамий будет исполнять обязанности наместника Киево-Печерской Лавры в составе ПЦУ.

Первый из монахов УПЦ МП в Киево-Печерской лавре архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ.

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

Он обратился к митрополиту Епифанию с просьбой "утвердить его в числе братии" в составе монастыря ПЦУ в Лавре, который был официально зарегистрирован в конце прошлого года.

В свою очередь, Епифаний удовлетворил его просьбу и поручил Авраамию исполнять обязанности наместника Киево-Печерской Лавры в составе ПЦУ.

Также Авраамий обратился к монахам Лавры, которые пока остаются в составе УПЦ МП.

"Следует честно признать – наш прежний наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода шаг за шагом формировали печальную ситуацию, в которой мы оказались. Вместо диалога – закрытость и угрозы. Вместо осознания необходимости правдиво, искренне и окончательно разорвать подчинение Москве, что ведет против нас войну – туманные и половинчатые решения и заявления, которые каждый толкует как желает. Вместо поисков путей единения православных и примирения – разжигание вражды и противостояния", – сказал он.

И.о. наместника призвал монахов УПЦ МП "остаться в Лавре в составе ПЦУ" под руководством митрополита Епифания.

По информации священника УПЦ МП Андрея Пинчука, активно критикующего руководство своей Церкви, желание остаться в Лавре в составе ПЦУ выразили около 80 монахов, но их "начали прессовать".

"Лично этим занимался эконом Лавры архимандрит Зинон. Митрополиту Павлу было важно создать картину, что в Лавре никто не останется", – отметил отец Андрей.

Напомним, до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству

Однако сегодня верующие МП снова собрались в Лавре. Группа поклонников Московского патриархата даже устроила громкий спор (видео).

Один из монахов УПЦ МП заявил журналистам, что "выезжать не будет, потому что пришел сюда умереть". Другой, комментируя события 2014 года, заявил, что "Донбасс восстал", а "первыми стреляли украинцы".

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