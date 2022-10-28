Архитекторы превращают защитные конструкции памятников в новый мейнстрим городского стрит-арта

Защитные сооружения объектов культурного наследия прошли испытание на прочность: они выдержали взрывы и "прилёты" российских ракет. Даже более, столичным дизайнерам удалось превратить невзрачные защитные кубы в современные арт-инсталляции и элементы городского дизайна.

Над разработкой этих защитных сооружений трудились Слава Балбек, архитектор, основатель и CEO balbek bureau, и Николай Вихарев, директор архитектурно-конструкторского бюро "Вихарев" (известен возрождением исторического сооружения на Подоле Дом Новикова). Своим опытом и наработками они поделились с коллегами во время международной научно-практической конференции под эгидой UNESCO.

В условиях войны защита исторического достояния должна быть системной, убежден Слава Балбек: "Решение для городского среды должны быть эстетичными: люди обожают свою улицу, памятники, хотят видеть их каждый день, однако будут видеть защитные сооружения. Поэтому к защищенному памятнику нужно добавлять немножко инфографики, абрис (контур), представить базовую информацию — что скрыто под тем защитным кожухом. Так мы и сделали несколько проектов, соединив защиту и эстетику".

Для Николая Вихарева интеграция защитных сооружений в городскую среду стала личным вызовом. Вместе со Славой Балбеком они закрыли от "прилётов" монументы основателям столицы – Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбеди на набережной Днепра и на Майдане Независимости. Такое строительство еще в начале войны профинансировала инвестиционная компания Dovgiy Family Office и благотворительный фонд семьи Довгих "Можемо разом". Отметим, что они системно принимают участие в защите историко-культурных объектов Киева.

"Прикрывая памятник от обстрелов мы будто превращаем его в груду строительного мусора, внутри которого скрыт бриллиант. Это нормально с точки зрения безопасности памятника — мы его закамуфлировали, — объясняет важность защитных сооружений Николай Вихарев. – Но город теряет эстетику — люди не видят своей исторической ДНК. Защита памятников важна для победы на культурном фронте, поэтому мы выработали эстетичные городские решения, которые позволяют пользоваться защищенными и скрытыми историческими памятками".

Напомним, что памятник Грушевскому в центре столицы благополучно перенес "прилёт" рядом с ним 10 октября. Это был пилотный проект по отрабатыванию технологий защиты киевских памятников и монументов, подчеркнул Слава Балбек: "Комплексность решения сработала: взрывная волна снесла часть защиты со стороны эпицентра взрыва, сам памятник не пострадал, а через несколько дней мы восстановили защитное прикрытие".

Напомним, в Киеве под эгидой UNESCO при поддержке Dovgiy Family Office состоялась международная конференция для обобщения опыта спасения исторических памятников во время войны. В мероприятии с украинской стороны приняли участие представители Министерства культуры и информационной политики Украины, администраций украинских городов, в частности Чернигова, Харькова, Одессы и Мариуполя, исторические памятники которых наиболее пострадали от вражеских обстрелов.

Конференцию поддержали и зарубежные партнеры, в частности представители Совета Европы и международных организаций, которые занимаются сохранением и защитой историко-культурного достояния во всем мире.