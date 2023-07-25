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Аристов, которого застали на Мальдивах, подал заявление о сложении депутатских полномочий

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Аристов, которого застали на Мальдивах, подал заявление о сложении депутатских полномочий

Юрий Аристов, который был замечен на Мальдивах, подал заявление о сложении полномочий нардепа / Фото: Юрий Аристов

Заявление Юрия Аристова о сложении полномочий депутата будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов, которого журналисты заметили на Мальдивах, подал заявление о сложении полномочий нардепа.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Аристова Ю.Ю. о сложении полномочий народного депутата Украины. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", — написал Стефанчук.

Заявление Юрия Аристова о сложении депутатских полномочий / © Ruslan Stefanchuk/Facebook
Заявление Юрия Аристова о сложении депутатских полномочий / Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Напомним, заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга Народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездном отеле на частном острове Мальдив.

После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет инициирован вопрос относительно немедленного приостановления членства Юрия Аристова во фракции "Слуга народа", немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата.

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Дата публикации
Просмотры
4158
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