Арка над ЧАЭС после атаки: в Greenpeace говорят о повреждении критически важных конструкций

Новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) после удара российского дрона больше не функционирует так, как планировалось.

К такому выводу пришли в Greenpeace после визита специальной миссии международной природоохранной организации на ЧАЭС.

"Глава цеха эксплуатации Чернобыльской АЭС и объекта "Укрытие" Артем Серый сообщил команде Greenpeace, что 50% северной крыши, а также южная крыша и боковые стены Чернобыльской АЭС пострадали от пожара, вызванного атакой российского беспилотника. угроза начала коррозии из-за попадания снега и воды под арку ЧАЭС. Как следствие, конструкция больше не функционирует согласно проекту и лицензии", — говорится в сообщении Greenpeace Украина.

"Из-за высокого уровня радиации над саркофагом очень возможно, что весь Чернобыльский НБК придется переместить по железной дороге к месту, где он был построен, прежде чем можно будет провести ремонт, который обойдется в огромные средства", — считает Ян Ванде Путте.

Напомним, НБК был поражен российским беспилотником 14 февраля. Дрон взорвался и пробил крышу, нанеся пожары и значительные повреждения конструкции крыши. Пожар был ликвидирован 7 марта, через три недели после атаки.

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