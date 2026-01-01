- Дата публикации
Арктическая погода в Украине: когда отступят морозы
В ближайшие дни в Украине станет несколько теплее, говорит синоптик.
В Украине 2026 год начался с ощутимой арктической прохлады. Впрочем, уже 2 января погодную ситуацию начнет менять Атлантика.
Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.
По его данным, в промежутке с 3 по 5 января Украина попадет под влияние теплой и влажной циклонической системы, центр которой расположится над Балтийскими странами.
«Температурный фон повысится: ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла. Временами небольшой снег, гололед немного ослабнет», — отметил синоптик.
В период с 3 по 6 января, благодаря активной циклонической деятельности, морозы будут слабыми. Такие условия, обусловленные интенсивным перемешиванием воздушных масс, будут способствовать очищению атмосферы и улучшению состояния воздуха.
«Не забываем, что январь — самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов», — добавил Постригань.
Ранее сообщалось, что Новый год в Украине начнется с морозов. По прогнозам синоптиков, погоду 1 января будут формировать холодные воздушные массы, продолжающие поступать с севера.