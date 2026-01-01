ТСН в социальных сетях

Украина
104
1 мин

Арктическая погода в Украине: когда отступят морозы

В ближайшие дни в Украине станет несколько теплее, говорит синоптик.

Анастасия Павленко
Украину охватили морозы

Украину охватили морозы / © Pixabay

В Украине 2026 год начался с ощутимой арктической прохлады. Впрочем, уже 2 января погодную ситуацию начнет менять Атлантика.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его данным, в промежутке с 3 по 5 января Украина попадет под влияние теплой и влажной циклонической системы, центр которой расположится над Балтийскими странами.

«Температурный фон повысится: ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла. Временами небольшой снег, гололед немного ослабнет», — отметил синоптик.

В период с 3 по 6 января, благодаря активной циклонической деятельности, морозы будут слабыми. Такие условия, обусловленные интенсивным перемешиванием воздушных масс, будут способствовать очищению атмосферы и улучшению состояния воздуха.

«Не забываем, что январь — самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов», — добавил Постригань.

Ранее сообщалось, что Новый год в Украине начнется с морозов. По прогнозам синоптиков, погоду 1 января будут формировать холодные воздушные массы, продолжающие поступать с севера.

