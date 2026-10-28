Арктический холод движется в Украину: когда резко изменится погода

Погода / © ТСН.ua

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В начале ноября синоптики прогнозируют резкое похолодание. Арктический воздух с севера Европы приблизится к границам Украины, а в соседней Польше морозы достигнут -17°C.

Об этом сообщает метеорологический портал dobrapogoda24.pl.

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По данным специалистов, на следующей неделе погода в регионе будет оставаться умеренной благодаря антициклону. Однако уже в первую неделю ноября обширный циклон принесет морозный воздух с севера Европы.

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Отмечается, что это повлечет за собой сильное похолодание с заморозками ночью и утром, а в отдельных регионах температура упадет до -17°C.

Этот арктический холод охватит большинство стран Центральной и Восточной Европы, поэтому ощутимое похолодание придет и в Украину.

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Напомним, уже 1 ноября регион покроет первая волна похолодания, а с начала новой недели температура продолжит снижаться.

Также мы писали, что октябрь в Украине был теплее климатической нормы на 3–7°, однако уже с 31 октября в страну начнет поступать холодный воздух.

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Кстати, в высокогорье Карпат уже выпал снег. Утром 27 октября на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -4°C, а вершину частично припылил.

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