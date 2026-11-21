Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 21 ноября / © Associated Press

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В субботу, 21 ноября, в Украине сохранится относительно тёплая погода с дождями и сильными порывами ветра.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 21 ноября дожди пройдут преимущественно в западных и северных областях Украины, при этом только в Карпатах возможен мокрый снег, а вечером дожди коснутся Черкасской, Полтавской и Харьковской областей. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

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«Температура воздуха будет сдерживать наступление холодной воздушной массы, но недолго. Всёму своё время», — отмечает Диденко.

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В течение дня ожидается от +4 до +7 градусов тепла, в центральных областях будет от +5 до +10 градусов тепла, а на юге температура воздуха поднимется до +10…+15 градусов.

«В воскресенье в Украине начнёт холодать, а в понедельник столбики термометров опустятся даже днём до нуля, ночью — до незначительных минусов, плюс — внимание! — осложнения погоды: мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед на дорогах. Будьте очень осторожны!» — предупреждает синоптик.

По её словам, в течение следующей недели в большинстве областей Украины будет преобладать холодный воздух, который принесёт снег и коварное гололедицу на дорогах. Несколько мягче погода останется лишь на юге страны.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в эти выходные в Украине станет прохладнее.

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«Уже в эти выходные начнется анонсированное похолодание, которое положит начало первым признакам зимы и гололеду», — отмечает синоптик.

По его словам, 21 ноября южный циклон «Veronica» уйдет за пределы Украины, однако рассчитывать на стабилизацию погоды не стоит, ведь наш регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Ожидаются периодические дожди, постепенное ослабление ветра и начало притока арктического воздуха с севера Скандинавии. Температура в течение суток будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла.

В воскресенье, 22 ноября, атмосферная обстановка будет спокойной, поэтому осадки маловероятны. Ночью ожидается от 0 до -5 градусов мороза, на дорогах местами будет сохраняться гололед. Днем воздух прогреется лишь до +5 градусов тепла.

По данным Украинского гидрометцентра, 21 ноября в Украине будет облачно с прояснениями. Днём пройдут небольшие дожди, и лишь на юге и востоке обойдётся без значительных осадков. Столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов, на западе и севере будет прохладнее — от +2 до +7, а в Карпатах в течение суток температура будет держаться около нуля.

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© Укргидрометцентр

Ожидается преимущественно западный ветер со скоростью 7–12 м/с, однако синоптики объявили первый, желтый, уровень опасности из-за сильных порывов до 15–20 м/с в Карпатах и на востоке, а ночью также в большинстве центральных областей и в Запорожской области. В Укргидрометцентре предупреждают, что такая непогода может затруднить движение транспорта и работу энергетических, строительных и коммунальных служб.

© Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных городах Украины 21 ноября.

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