Арктический удар по Украине: синоптик назвала дни, когда морозы достигнут критических отметок

В Киеве самые низкие температуры ожидаются 1–2 февраля / © Pexels

Украину ожидает резкое испытание холодом: после непродолжительной оттепели в страну возвращаются лютые морозы, местами достигающие отметки -28 градусов.

Об этом предупредила известная синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По прогнозу Диденко, изменение погоды начнется уже в пятницу, 30 января. Температура воздуха в течение дня упадет до -2…-8 градусов. Относительно теплыми останутся только юг и юго-восток (+1…+5°C). На Левобережье ожидается мокрый снег с дождем, а на севере местами снег.

Гололедица на дорогах и сильный ветер

В Киеве 30 января похолодает до -5…-8 градусов. Синоптики не предупреждают о сильной гололедице, которая образуется после сегодняшнего тепла, и вероятности снега. Кроме того, ожидается сильный северо-восточный ветер, усиливающий чувство холода.

Когда ждать пика морозов?

По словам Диденко, похолодание будет только усиливаться и постепенно охватит всю территорию Украины.

1-4 февраля — пик морозов в ночные часы. Столбики термометров покажут -20…-28 градусов , а иногда даже ниже.

Холоднее всего будет в северной части страны.

В Киеве самые низкие температуры ожидаются 1-2 февраля.

Ослабление арктического холода прогнозируется только с 5 февраля.

