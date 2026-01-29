- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 794
- Время на прочтение
- 1 мин
Арктический удар по Украине: синоптик назвала дни, когда морозы достигнут критических отметок
Ослабление арктического холода прогнозируется только с 5 февраля, отметила синоптикиня Наталья Диденко.
Украину ожидает резкое испытание холодом: после непродолжительной оттепели в страну возвращаются лютые морозы, местами достигающие отметки -28 градусов.
Об этом предупредила известная синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По прогнозу Диденко, изменение погоды начнется уже в пятницу, 30 января. Температура воздуха в течение дня упадет до -2…-8 градусов. Относительно теплыми останутся только юг и юго-восток (+1…+5°C). На Левобережье ожидается мокрый снег с дождем, а на севере местами снег.
Гололедица на дорогах и сильный ветер
В Киеве 30 января похолодает до -5…-8 градусов. Синоптики не предупреждают о сильной гололедице, которая образуется после сегодняшнего тепла, и вероятности снега. Кроме того, ожидается сильный северо-восточный ветер, усиливающий чувство холода.
Когда ждать пика морозов?
По словам Диденко, похолодание будет только усиливаться и постепенно охватит всю территорию Украины.
1-4 февраля — пик морозов в ночные часы. Столбики термометров покажут -20…-28 градусов, а иногда даже ниже.
Холоднее всего будет в северной части страны.
В Киеве самые низкие температуры ожидаются 1-2 февраля.
Ослабление арктического холода прогнозируется только с 5 февраля.
Напомним, эксперт дала шокирующий прогноз, сколько еще будут продолжаться отключения света в Украине.