Арктический воздух: когда в Украину придет настоящая суровая зима

Несмотря на высокие температуры, украинцам следует подготовиться к кратковременным периодам, когда морозы будут достигать 15-20 градусов и ниже.

С 19 декабря в Украину начнет поступать холодный арктический воздух и тогда в Киеве и на значительной территории страны может начаться настоящая метеорологическая зима.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии "Укринформу".

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"В столице средней датой начала зимы 26 ноября. Однако в этом году метеорологическая зима как в Киеве, так и на значительной территории Украины может начаться 19 декабря, когда начнет поступать холодный арктический воздух", — сообщила Балабух.

По ее словам, средняя температура этой зимы может быть на два градуса выше, чем за последние 20 лет. Однако в Карпатах и на северо-востоке Украины, вероятно, будут наблюдаться более низкие температуры. Но и в этих регионах может быть не так холодно, как последние десятилетия — в декабре теплее на один-два градуса, а в январе и феврале теплее на два-три градуса.

"Речь идет только о средней за месяц и сезон температуре воздуха. Это не значит, что в течение всей зимы будут отмечаться только аномально высокие температуры", — пояснила Балабух.

Она предупредила, что, несмотря на высокие температуры, украинцам следует подготовиться и к кратковременным периодам с низкими температурами, когда морозы будут достигать 15-20 градусов и ниже.

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