«Арктическое вторжение»: синоптик предупредил о резком похолодании и заморозках

В Украине ожидаются первые заморозки / © pixabay.com

Лето окончательно прощается с Украиной: уже в среду, 24 сентября, на смену летнему теплу придет настоящая октябрьская прохлада. Синоптик Виталий Постригань предупредил о существенном изменении погоды и высокой вероятности первых осенних заморозков.

Об этом он написал в социальной сети Facebook.

Последние теплые дни и резкая смена погоды

Сегодня и завтра украинцы еще смогут насладиться последними по-летнему теплыми днями. Благодаря антициклону Oldenburgia и циркуляции субтропического воздуха температура ночью составит 8-13° тепла, а днем - 23-28° тепла.

Однако уже в среду, 24 сентября , ситуация кардинально изменится. В атмосфере начнется перестройка с южного на северный процесс, что запустит механизм стремительной смены сезонов. Атмосферный фронт с северо-запада откроет доступ холодному воздуху, что приведет к резкому понижению температуры. Например, в Черкасской области столбики термометров опустятся на 8-10°, колеблясь днем в пределах 14-19° тепла. Существенных осадков не ожидается, но усиленный ветер северных направлений будет придавать дискомфорт.

Первые осенние заморозки и советы огородникам

С четверга, 25 сентября , на синоптическую арену выйдет новый мощный антициклон Petralilly, сформировавшийся в сухом арктическом воздухе. Прогнозируется солнечная и по-осеннему прохладная погода.

Ночью температура опустится до 2-7° тепла. На поверхности грунта ожидаются заморозки 0-3° . Днем воздух прогреется до 11-16° тепла.

В связи с этим синоптик советует аграриям и огородникам не медлить: необходимо позаботиться о сборе помидоров и других овощей, а также яблок, груш и винограда.

Похолодание будет продолжаться

В пятницу и субботу, 26-27 сентября , поступление холодного воздуха продолжится. Среднесуточная температура снизится до 8-9°, что соответствует норме первой декады октября.

Ночью ожидается 1-6° тепла, с заморозками 0-3° на поверхности почвы . Днем, благодаря солнечной энергии, температура поднимется до 12-17 тепла.

Причина низких температур заключается не только в арктическом вторжении, но и в безоблачном небе. По словам Постриганя, в ясную ночь 1 квадратный метр поверхности теряет около 500 килоджоулов тепловой энергии, чего достаточно для вскипятия полуторалитрового чайника воды. Однако облачность может замедлить этот процесс: 50% облачности сокращает потери тепла в 1,5 раза, а сплошная – в 3 раза.

Поэтому пора утепляться, доставать теплые вещи и внимательно следить за прогнозами погоды. Однако синоптик успокаивает: осеннее тепло еще вернется, чтобы согреть украинцев.

Напомним, синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха развеяла слухи о снеге и сильных заморозках, которые распространялись по социальным сетям и некоторым медиа. Впрочем, она подтвердила, что в Украине ожидается настоящее осеннее похолодание.