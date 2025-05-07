АРМА представила дорожную карту для быстрой передачи Украине контроля над арестованными в Канаде самолетами АН-124

ан-124 / © Associated Press

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Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами(АРМА) разработало дорожную карту для ускорения передачи Украине управления арестованными российскими самолетами АН-124, которые находятся в Канаде. Цель - обеспечить работу этих стратегических активов в пользу государства еще до завершения международных процедур конфискации.

Как сообщило агентство, документ разработан во исполнение поручения Премьер-министра и предусматривает синхронизацию юридических механизмов Украины, Канады и Германии. Предусматривается возможность управления самолетами на основании решения украинского суда в рамках международной правовой помощи, даже до завершения судебных процессов в Канаде.

"АРМА делает все возможное, чтобы самолеты АН-124 начали работать на Украину уже сейчас. В то же время продолжается работа над легализацией украинского решения в Германии и продолжается процесс конфискации в Канаде", - указано в сообщении агентства.

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Для реализации дорожной карты создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Министерства юстиции, Минобновления, правоохранительных органов, Государственной авиационной службы, Укроборонпрома и госпредприятия "Антонов".

На запрос АРМА Офис Генерального прокурора обратился в Министерство юстиции, которое, в свою очередь, уже направило запрос в уполномоченные органы Канады.

В агентстве подчеркивают, что слаженные действия украинских институтов позволяют разблокировать использование арестованных активов в стратегических интересах государства.