"Армия дронов" поразила рекордное количество российской артиллерии – Федоров

Наши защитники продолжают уничтожать врага, шаг за шагом освобождая украинские территории.

Так, только через неделю "Армия дронов" поразила 220 единиц вражеской техники. В частности, уничтожено рекордное количество российской артиллерии.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Потери врага

Как подчеркнул Федоров, у россиян минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. "Больше пораженной арты – меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городах", – отметил глава Минцифры.

В общей сложности операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, в том числе:

33 танка;

37 ББМ;

41 грузовик/спецтранспорт;

10 минометов/ПТРК/пулеметов;

другое оборудование.

Количество пораженной техники/фото Михаила Федорова

"Спасибо воинам за титаническую работу, еженедельные рекорды и невероятный темп", – подытожил Михаил Федоров.

Напомним, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1098 огневых задач. В частности, удалось ликвидировать немало оккупантов.

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