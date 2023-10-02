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"Армия дронов" поразила рекордное количество российской артиллерии – Федоров

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Армия дронов" поразила рекордное количество российской артиллерии – Федоров

Оператор дрона / Фото: Associated Press

Наши защитники продолжают уничтожать врага, шаг за шагом освобождая украинские территории.

Так, только через неделю "Армия дронов" поразила 220 единиц вражеской техники. В частности, уничтожено рекордное количество российской артиллерии.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Потери врага

Как подчеркнул Федоров, у россиян минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. "Больше пораженной арты – меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городах", – отметил глава Минцифры.

В общей сложности операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, в том числе:

  • 33 танка;
  • 37 ББМ;
  • 41 грузовик/спецтранспорт;
  • 10 минометов/ПТРК/пулеметов;
  • другое оборудование.
Количество пораженной техники/фото Михаила Федорова / ©
Количество пораженной техники/фото Михаила Федорова

"Спасибо воинам за титаническую работу, еженедельные рекорды и невероятный темп", –  подытожил Михаил Федоров.

Напомним, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1098 огневых задач. В частности, удалось ликвидировать немало оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
264
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