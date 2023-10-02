"Армия дронов" поразила рекордное количество российской артиллерии – Федоров

Наши защитники продолжают уничтожать врага, шаг за шагом освобождая украинские территории.
Так, только через неделю "Армия дронов" поразила 220 единиц вражеской техники. В частности, уничтожено рекордное количество российской артиллерии.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Потери врага
Как подчеркнул Федоров, у россиян минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. "Больше пораженной арты – меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городах", – отметил глава Минцифры.
В общей сложности операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, в том числе:
- 33 танка;
- 37 ББМ;
- 41 грузовик/спецтранспорт;
- 10 минометов/ПТРК/пулеметов;
- другое оборудование.
"Спасибо воинам за титаническую работу, еженедельные рекорды и невероятный темп", – подытожил Михаил Федоров.
Напомним, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1098 огневых задач. В частности, удалось ликвидировать немало оккупантов.
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