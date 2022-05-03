"Армия мародеров и насильников": назначенный "мэр" Бердянска был осужден за педофилию

"Армия мародеров и насильников": назначенный "мэр" Бердянска был осужден за педофилию

Отдельные жители оккупированных территорий Запорожской области продолжают сотрудничать с российскими захватчиками.

Отмечается, что назначенный оккупационными войсками "мэр-коллаборант" Бердянска, местный малоизвестный предприниматель Александр Сауленко ранее был осужден за педофилию.

Об этом сообщил спикер командования Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Кроме того, так называемым "заммэра" захватчики государства-террористки назначили дворника. Между тем местный ЗАГС возглавила уборщица.

"Армия мародеров и насильников продолжает проводить негативный отбор коллаборантов, демонстрируя, каков на самом деле "русский мир", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинская актриса перешла на сторону оккупантов и взяла на себя обязанности "мэра" Васильевки. Наталья Романиченко перешла на сторону оккупантов. Романиченко записала видео, где появилась с георгиевской лентой на руке. Она призывает местных жителей сотрудничать с "братским русским народом". Романиченко заявила, что в 2014 году произошел "государственный переворот" и "кровавая бойня, которую развязал киевский режим".

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