Армия оккупанта в очередной раз обстреляла приграничья Черниговщины и Сумщины с территории России

Российские оккупанты продолжают коварно обстреливать Украину.
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
Сообщается, что 26 ноября с 11:06 до 11:22 сообщили о 3 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Янжуловка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
В 14:20 сообщили о 2 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Свободная Слобода. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Напомним, Россия в субботу, 26 ноября, ракетами обстреляла Днепр. Из-за ракетного удара пострадали 13 человек. Четверо в больнице. Среди них 17-летний юноша.
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