Украина
257
1 мин

В "Армия+" появилась новая функция: что изменится для военных

Военнослужащие могут изменить место службы между ВСУ и Нацгвардией через «Армию+».

Руслана Сивак
Армия+

Армия+ / © АрмияInform

В приложении «Армия+» заработала новая функция. Теперь военнослужащие могут представлять электронный рапорт на смену места службы между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и Национальной гвардией (НГУ).

Об этом сообщил Денис Шмигаль.

Этот механизм был разработан совместно с Министерством внутренних дел, что позволяет осуществлять перевод между ведомствами быстро и удобно. Цифровой путь обеспечивает прозрачность всей процедуры.

Для подачи рапорта необходимо зайти в приложение «Армия+», выбрать раздел «Смена места службы» и указать нужное направление перевода (из ВСУ в НГУ или наоборот).

Запуск этой функции является очередным этапом кадровых реформ в Силах обороны, направленным на повышение эффективности управления в армии и создание более удобных условий для военнослужащих.

Напомним, Министерство обороны сообщило о новой возможности для родителей детей с инвалидностью: теперь они могут получить отсрочку в системе Резерв+ без лишней бюрократии.

Раньше мы писали о том, что кто имеет право на отсрочку от мобилизации сейчас и может измениться не вдоль.

