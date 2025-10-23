- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 257
- Время на прочтение
- 1 мин
В "Армия+" появилась новая функция: что изменится для военных
Военнослужащие могут изменить место службы между ВСУ и Нацгвардией через «Армию+».
В приложении «Армия+» заработала новая функция. Теперь военнослужащие могут представлять электронный рапорт на смену места службы между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и Национальной гвардией (НГУ).
Об этом сообщил Денис Шмигаль.
Этот механизм был разработан совместно с Министерством внутренних дел, что позволяет осуществлять перевод между ведомствами быстро и удобно. Цифровой путь обеспечивает прозрачность всей процедуры.
Для подачи рапорта необходимо зайти в приложение «Армия+», выбрать раздел «Смена места службы» и указать нужное направление перевода (из ВСУ в НГУ или наоборот).
Запуск этой функции является очередным этапом кадровых реформ в Силах обороны, направленным на повышение эффективности управления в армии и создание более удобных условий для военнослужащих.
