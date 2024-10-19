Армия РФ атаковала Черкасскую область дронами и ракетами: есть несколько попаданий

Ночью и утром 19 октября русские войска атаковали Черкасскую область беспилотниками и ракетами. Сработала ПВО, но есть попадания в регионе и последствия из-за падения обломков.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

В результате массированного удара по Уманскому району от полученных ранений погибла женщина 1961 года рождения. Ее доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Впрочем, врачам не удалось спасти потерпевшую.

В Черкасском районе россияне атаковали объект критической инфраструктуры. По словам чиновника, последствия "прилета" уточняют. Кроме того, "Шахед" попал в складское помещение частного предприятия. Из-за обстрела возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Травмирован один человек.

Кроме того, в Черкассах частном секторе обломками БПЛА повреждены окна жилого дома и в здании ДЮСШ.

Как сообщалось, утром в Черкасской области произошли взрывы. В частности, военные предупреждали об опасности для Умани.

Читайте также: