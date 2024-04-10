Армия РФ атаковала дронами Николаевская область: есть попадание в объект энергетики

В области были введены отключения света.

В ночь на 10 апреля российская оккупационная армия атаковала беспилотниками типа "Shahed 131/136" Николаевскую область. Произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"В 03:00 в результате попадания БпЛА типа "Shahed 131/136" поврежден объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе. Введены аварийные отключения", — говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики ведутся работы по возобновлению электроснабжения. Пострадавших в результате "прилета" нет.

Кроме того, ночью в Очакове в результате сбития беспилотника возник пожар на рекреационном объекте. Ее удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.

В минувшую ночь силы ПВО сбили в Николаевской области 12 БпЛА.

Напомним, ночью армия РФ совершила атаку ракетами и дронами на Одесскую область. В регионе произошли "прилеты" по важным инфраструктурным объектам.

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