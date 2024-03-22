Армия РФ атаковала дронами Одесщину: есть повреждения критической инфраструктуры

Ночью 22 марта во время массированной атаки были повреждены объекты энергетики в Одесской области. В Одессе – отключение света.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В результате ночной масштабной атаки врага по энергетическим объектам страны повреждения получили и энергообъекты Одесщины. Из-за этого, по распоряжению НЭК Укрэнерго, в Одессе частично происходят стабилизационные отключения", — говорится в сообщении.

В настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения.

В ДТЭК подтвердили, что во время атаки на область повреждены энергообъекты Одесщины. Поэтому в Одессе частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК "Укрэнерго". График отключений можно найти на сайте ДТЭК Одесские электросети.

Между тем, начальница прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что ночью в одесской области сбили по меньшей мере 11 дронов. В результате атаки повреждения объектов критической инфраструктуры.

"По предварительным данным в нашей операционной зоне была мощная боевая работа по дроновой атаке, в том числе на Одесщине. По меньшей мере 11 дронов было уничтожено. Но, к сожалению, есть повреждение также объектов критической инфраструктуры. Есть реагирование системы на то, что необходимо перенаправление некоторых направлений энергетики. Очевидно, что уже специалисты работают и будет все устранено", — подчеркнула она.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что массированный ночной удар РФ – это самая масштабная атака на энергетику за последнее время. Произошли попадания и повреждения объектов генерации.

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