Армия РФ атаковала дроном авто с детьми на Одесчине: есть погибшая
На Одесчине дрон попал в машину с мирными людьми, погибла женщина.
В Одесском районе вражеский ударный беспилотник попал в частный автомобиль, двигавшийся через мост.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
«В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и, к сожалению, умерла в карете скорой помощи. Ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс», — сообщил он.
Глава ОВА добавил, что медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. В настоящее время одесситов просят воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле с. Маяки.
«Враг уже трижды атаковал этот участок», — отметил Кипер.
Напомним, ранее Олег Кипер сообщал, что трассу Одесса — Рени временно перекрыли для движения транспорта в обоих направлениях. Проезд этим участком дороги полностью остановлен.
А в ночь на 13 декабря Россия нанесла мощный удар по энергетической инфраструктуре Одесчины. Из-за этого Одесса и другие населенные пункты области остались без электричества.