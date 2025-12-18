Армия РФ атаковала дроном авто с детьми на Одесчине: есть погибшая

Авто (илюстративное фото) / © pixabay.com

В Одесском районе вражеский ударный беспилотник попал в частный автомобиль, двигавшийся через мост.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

«В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и, к сожалению, умерла в карете скорой помощи. Ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс», — сообщил он.

Глава ОВА добавил, что медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. В настоящее время одесситов просят воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле с. Маяки.

«Враг уже трижды атаковал этот участок», — отметил Кипер.

Напомним, ранее Олег Кипер сообщал, что трассу Одесса — Рени временно перекрыли для движения транспорта в обоих направлениях. Проезд этим участком дороги полностью остановлен.

А в ночь на 13 декабря Россия нанесла мощный удар по энергетической инфраструктуре Одесчины. Из-за этого Одесса и другие населенные пункты области остались без электричества.