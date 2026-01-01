Армия РФ атаковала экопарк в пригороде Харькова: львы ранены, птицы погибли

Львы получили ранения / © Associated Press

Реклама

В результате российского авиаудара по экопарку под Харьковом получили ранения волонтер, полностью разрушен «зимник» хищников и зимнее помещение для птицы. Львы ранены.

Об этом «Суспільне Харькову» рассказал основатель заведения Александр Фельдман.

«Ранена одна волонтер. Но вроде бы несущественно. Рассеченная голова, она сама села в „скорую“ и уже уехала. Разрушен полностью зимник хищников и зимнее помещение для птицы. Львы ранены. Там все разрушено. И в который раз разрушены помещения для маленьких животных», — уточнил он.

Реклама

Напомним, взрыв в Харькове прогремел сегодня, 1 января. По данным властей, оккупанты ударили КАБом.

Что известно об атаках по Украине в новогоднюю ночь

Как сообщали в Волынской ОВА, российская армия в ночь на четверг, 1 января, массированно атаковала Волынскую область несколькими десятками целей, без света остались более 103 тысяч потребителей.

В Одессе зафиксированы повреждения двухэтажного жилого дома, а также попадание беспилотника в квартиру на 17-м этаже многоэтажки без детонации.

Также сообщалось, что в ночь на 1 января россияне совершили дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины. По состоянию на утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, есть новые обесточения на Черниговщине.