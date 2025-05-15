Армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область дронами: что известно

Беспилотник. / © ТСН.ua

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На рассвете 15 мая армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область дронами. Во время воздушной тревоги произошли взрывы .

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Тревожным было утро в Прикарпатье. Враг атаковал область ударными беспилотниками по разным направлениям. Работали наши Силы противовоздушной обороны", - подчеркнула чиновница.

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По ее словам, обошлось без пострадавших. Сейчас информация по разрушениям уточняется, подчеркнула Онищук.

Как сообщалось, утром 15 мая в Ивано-Франковске прогремела серия взрывов. Воздушную тревогу в Прикарпатье объявили в 4:41. Продолжилась она почти два часа.

Дата публикации 16:32, 13.05.25 Количество просмотров 6 Россию признали виновной в сбивании пассажирского самолета MH-17!