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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область дронами: что известно

В Прикарпатье во время атаки беспилотников работала ПВО.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник. / © ТСН.ua

На рассвете 15 мая армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область дронами. Во время воздушной тревоги произошли взрывы .

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Тревожным было утро в Прикарпатье. Враг атаковал область ударными беспилотниками по разным направлениям. Работали наши Силы противовоздушной обороны", - подчеркнула чиновница.

По ее словам, обошлось без пострадавших. Сейчас информация по разрушениям уточняется, подчеркнула Онищук.

Как сообщалось, утром 15 мая в Ивано-Франковске прогремела серия взрывов. Воздушную тревогу в Прикарпатье объявили в 4:41. Продолжилась она почти два часа.

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