- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 11k
- Время на прочтение
- 1 мин
Армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область дронами: что известно
В Прикарпатье во время атаки беспилотников работала ПВО.
На рассвете 15 мая армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область дронами. Во время воздушной тревоги произошли взрывы .
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
"Тревожным было утро в Прикарпатье. Враг атаковал область ударными беспилотниками по разным направлениям. Работали наши Силы противовоздушной обороны", - подчеркнула чиновница.
По ее словам, обошлось без пострадавших. Сейчас информация по разрушениям уточняется, подчеркнула Онищук.
Как сообщалось, утром 15 мая в Ивано-Франковске прогремела серия взрывов. Воздушную тревогу в Прикарпатье объявили в 4:41. Продолжилась она почти два часа.