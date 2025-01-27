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Армия РФ атаковала критическую инфраструктуру в Прикарпатье: фото последствий

Армия РФ атаковала критическую инфраструктуру в Прикарпатье: фото последствий

РО атаковала БПЛА Прикарпатья ночью 27 января. / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Пожар возник на двух локациях.

В ночь на понедельник, 27 января, армия Российской Федерации атаковала беспилотниками Ивано-Франковскую область. В результате атаки возникли пожары.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали фото последствий.

"27 января на рассвете враг атаковал Прикарпатье, в результате чего на одном из объектов инфраструктуры Ивано-Франковского района возникли пожары на двух локациях", — говорится в сообщении.

Отмечено, что спасатели оперативно локализовали и ликвидировали пожар площадью 100 кв.м, ликвидация пожара площадью 500 кв. м продолжается. Пострадавших нет.

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Как сообщалось, ночью взрывы прогремели в Ивано-Франковске. Первые — произошли в городе ориентировочно в 02:05, а в 02:21 были слышны повторные взрывы.

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