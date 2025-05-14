Армия РФ атаковала Ровенскую область: что известно о последствиях

Взрыв. / © Associated Press

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Утром 14 мая российские военные атаковали Ровенскую область. Есть раненые, а также произошли незначительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

"Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры", - подчеркнул чиновник.

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По его словам, силы ПВО обезвредили над Ровенщиной четыре воздушных целя врага.

Как сообщалось, этой ночью оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА. В частности, ударные дроны заходили с севера и юга.

В Кропивницком ночью раздались взрывы во время воздушной тревоги. Мониторинговые каналы сообщили, что белая Кропивницкая была зафиксирована 8 вражеских ударных дронов.

Дата публикации 07:14, 14.05.25 Количество просмотров 20 Сенсация! Украинцы способны «закрыть» всю границу от вражеских дронов!