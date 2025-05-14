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- Украина
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Армия РФ атаковала Ровенскую область: что известно о последствиях
В Ровенской области сработала противовоздушная оборона, но без последствий не обошлось.
Утром 14 мая российские военные атаковали Ровенскую область. Есть раненые, а также произошли незначительные разрушения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
"Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры", - подчеркнул чиновник.
По его словам, силы ПВО обезвредили над Ровенщиной четыре воздушных целя врага.
Как сообщалось, этой ночью оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА. В частности, ударные дроны заходили с севера и юга.
В Кропивницком ночью раздались взрывы во время воздушной тревоги. Мониторинговые каналы сообщили, что белая Кропивницкая была зафиксирована 8 вражеских ударных дронов.