Армия РФ атаковала Украину "Шахедами": сколько дронов сбила ПВО и куда целился враг

Ночью на среду, 22 января, армия РФ атаковала Украину 99 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО уничтожили 65 дронов. Также 30 БПЛА было локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 65-х ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях", — говорится в сообщении.

В результате ночной атаки повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные здания, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях. Специальные службы устраняют последствия. По информации Командования, предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Отмечается, что оккупанты запускали БпЛА по направлениям: Чауды, что во временно аннексированном Крыму, а также Миллерово, Брянска, Курска, Орла и Приморско-Ахтарское в РФ.

Как сообщалось, ночью российские дроны атаковали Николаев. Известно о по меньшей мере двое раненых местных жителей.

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