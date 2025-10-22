- Дата публикации
Армия РФ атакует энергетическую инфраструктуру: детали от Минэнерго
Россияне бьют по энергетической инфраструктуре страны с самой ночи.
Российские войска атакуют энергетическую инфраструктуру Украины с ночи 22 октября.
Об этом сообщила глава Минэнерго Светлана Гринчук.
"Всю ночь враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. Массированная атака продолжается", - подчеркнула министерша.
Она заявила, что все подробности российских ударов сообщат со временем.
Напомним, из-за российских обстрелов сегодня в Украине вводят графики отключения света. Речь идет об аварийных и экстренных обесточениях. Причиной стали нынешние удары по энергетике и предварительные обстрелы.