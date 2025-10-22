ТСН в социальных сетях

Армия РФ атакует энергетическую инфраструктуру: детали от Минэнерго

Россияне бьют по энергетической инфраструктуре страны с самой ночи.

Спасатели

Спасатели / © Associated Press

Российские войска атакуют энергетическую инфраструктуру Украины с ночи 22 октября.

Об этом сообщила глава Минэнерго Светлана Гринчук.

"Всю ночь враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. Массированная атака продолжается", - подчеркнула министерша.

Она заявила, что все подробности российских ударов сообщат со временем.

Напомним, из-за российских обстрелов сегодня в Украине вводят графики отключения света. Речь идет об аварийных и экстренных обесточениях. Причиной стали нынешние удары по энергетике и предварительные обстрелы.

