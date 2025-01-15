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Армия РФ атакует Украину ракетами: в Минэнерго сделали заявление об отключении света

Армия РФ атакует Украину ракетами: в Минэнерго сделали заявление об отключении света

Атак на объект энергетики. / Фото: Associated Press

В некоторых регионах начали выключать свет.

Утром 15 января армия РФ массированно атакует Украину ракетами. В частности, поэтому будут применены превентивные отключения света.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения", — подчеркнул министр.

Более подробной информации глава Минэнерго не сообщил.

Как сообщалось, утром 15 января во время воздушной тревоги в Украине начались экстренные отключения света. В частности, в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

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