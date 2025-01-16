Армия РФ бьет по украинской энергетике: аналитики ISW назвали причины

Накануне 15 января армия Российской Федерации атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру. Такими крупными сериями ударов россияне пытаются разрушить энергосеть и ограничить оборонный промышленный потенциал.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В ISW напомнили, что накануне ночью и утром российские войска запустили обширную серию ракетных и беспилотных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Оккупанты атаковали 74 ударными беспилотниками "Шахед" и другими ударными БпЛА, а также 43 ракетами. ПВО уничтожило 23 ракеты Х-101/55СМ, три "Калибра", четыре ракеты Х-59/69 и 47 беспилотников.

"Россия регулярно совершает атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру большими сериями ударов, начиная с зимы 2022-2023 годов, вероятно, пытаясь разрушить энергетическую сеть Украины, ограничить ее оборонный промышленный потенциал и ослабить волю украинцев к борьбе", — говорится в отчете Института.

Напомним, утром 15 января армия РФ атаковала Украину ракетами. Минэнерго ввело превентивные отключения света в ряде областей. Кроме того, враг ударил по газовой инфраструктуре.

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