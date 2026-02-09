Армия РФ давит на Харьковщине, но успеха не имеет: как ВСУ срывают планы РФ по реке Оскол

Фронт

Сегодня больше внимания РФ сейчас сконцентрировано на реке Оскол. Удачи враг не имеет.

Об этом рассказал Николай Волохов "Абдула", командир Подразделения TERRA в составе 3 армейского корпуса в эфире "КИЕВ24".

По его словам, враг очень хочет перейти реку и зафиксироваться на другой стороне.

«Иногда перейти россиянам удается, но после этого они превращаются в удобрения. Поэтому создать плацдарм, чтобы потом как-то развивать свои планы, двигаться дальше, у них сейчас не получается», — отмечает Волохов.

В общем, тактика армии РФ тактика существенно не изменилась — они продолжают давить. Российские войска пытаются обходить с флангов, просачиваться через наши позиции. Цель одна: зайти в тыл, отрезать позицию, потом уже вводить какие-то другие силы, где это удается.

ВСУ отвечают им FPV-дронами и не позволяют им просачиваться.

Ранее мы сообщали о ситуации вокруг Купянска.

ВСУ имеют успехи на определенных выделках. Впрочем, враг штурмует севернее Радковки и Голубовки, вблизи Купянска-Узлового и Ковшаровки. По информации военных, часть атак удалось отбить.

Кроме того, войска РФ сосредотачивают основные силы на левом берегу реки Оскол. Это может свидетельствовать об изменении тактики в этом направлении.