Армия РФ давит на Харьковщине, но успеха не имеет: как ВСУ срывают планы РФ по реке Оскол
Ситуация в Харьковской области остается напряженной.
Сегодня больше внимания РФ сейчас сконцентрировано на реке Оскол. Удачи враг не имеет.
Об этом рассказал Николай Волохов "Абдула", командир Подразделения TERRA в составе 3 армейского корпуса в эфире "КИЕВ24".
По его словам, враг очень хочет перейти реку и зафиксироваться на другой стороне.
«Иногда перейти россиянам удается, но после этого они превращаются в удобрения. Поэтому создать плацдарм, чтобы потом как-то развивать свои планы, двигаться дальше, у них сейчас не получается», — отмечает Волохов.
В общем, тактика армии РФ тактика существенно не изменилась — они продолжают давить. Российские войска пытаются обходить с флангов, просачиваться через наши позиции. Цель одна: зайти в тыл, отрезать позицию, потом уже вводить какие-то другие силы, где это удается.
ВСУ отвечают им FPV-дронами и не позволяют им просачиваться.
Ранее мы сообщали о ситуации вокруг Купянска.
ВСУ имеют успехи на определенных выделках. Впрочем, враг штурмует севернее Радковки и Голубовки, вблизи Купянска-Узлового и Ковшаровки. По информации военных, часть атак удалось отбить.
Кроме того, войска РФ сосредотачивают основные силы на левом берегу реки Оскол. Это может свидетельствовать об изменении тактики в этом направлении.