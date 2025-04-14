Армия РФ eдарила баллистикой по Сумам: первые детали от власти (обновлено)

Взрыв / © Associated Press

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Вечером 14 апреля во время воздушной тревоги армия РФ атаковала город Сумы . Область "красная" от 09:06.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Приход баллистического вооружения врага в пределах города Сумы", - говорится в сообщении военных.

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Между тем, мониторинговые каналы и местные медиа пишут о мощных взрывах, которые звучали в городе.

Впоследствии в ОВА сообщили , что в 21.02 враг нанес ракетный удар по окрестностям Сумской городской общины.

"Предварительно, люди не пострадали. Последствия атаки россиян уточняются", - отметили местные власти.

Как сообщалось, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Дата публикации 12:57, 14.04.25 Количество просмотров 23 Гепает и днем, и ночью! Более 50 тысяч человек эвакуировались из Сумщины!