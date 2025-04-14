ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3489
Время на прочтение
1 мин

Армия РФ eдарила баллистикой по Сумам: первые детали от власти (обновлено)

В городе были слышны сильные взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв / © Associated Press

Вечером 14 апреля во время воздушной тревоги армия РФ атаковала город Сумы . Область "красная" от 09:06.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Приход баллистического вооружения врага в пределах города Сумы", - говорится в сообщении военных.

Между тем, мониторинговые каналы и местные медиа пишут о мощных взрывах, которые звучали в городе.

Впоследствии в ОВА сообщили , что в 21.02 враг нанес ракетный удар по окрестностям Сумской городской общины.

"Предварительно, люди не пострадали. Последствия атаки россиян уточняются", - отметили местные власти.

Как сообщалось, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie