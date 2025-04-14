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Армия РФ eдарила баллистикой по Сумам: первые детали от власти (обновлено)
В городе были слышны сильные взрывы.
Вечером 14 апреля во время воздушной тревоги армия РФ атаковала город Сумы . Область "красная" от 09:06.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Приход баллистического вооружения врага в пределах города Сумы", - говорится в сообщении военных.
Между тем, мониторинговые каналы и местные медиа пишут о мощных взрывах, которые звучали в городе.
Впоследствии в ОВА сообщили , что в 21.02 враг нанес ракетный удар по окрестностям Сумской городской общины.
"Предварительно, люди не пострадали. Последствия атаки россиян уточняются", - отметили местные власти.
Как сообщалось, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.