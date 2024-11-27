Армия РФ готовится к наступлению на Днепропетровщину: подробности от ISW

Российская Федерация стремится захватить еще больше украинских территорий. В частности, в Днепропетровской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты упоминают в отчете заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Москва якобы открыта для переговоров. Впрочем, он исключил возможность "замораживания" нынешней линии фронта или создания демилитаризованной зоны. Мол, единственный путь к миру – это "устранение, которое заставило Россию начать полномасштабное вторжение".

По мнению аналитиков, это заявление говорит о том, что Москва продолжает настаивать на полной капитуляции Киева. Также российские чиновники в очередной раз озвучили требования по передаче им четырех украинских областей, которые Россия частично оккупировала.

В ISW отмечают, что военное командование РФ предположительно рассматривает возможность наступления на юго-восточную часть Днепропетровской области.

"Хотя эта область не входит в число незаконно аннексированных, но ее захват мог бы помочь РФ достичь ее стратегической цели – полного захвата Донецкой области", — говорится в отчете Института.

Как сообщалось, Россия может готовить наступление на Запорожье. В частности, ГУР заявило, что в Запорожском направлении происходит накопление сил врага. На этой неделе россияне пытались прорвать там оборону.

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