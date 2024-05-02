Армия РФ хочет создать на Харьковщине серую зону: что об этом известно

Российские оккупанты хотят создать серую зону на Харьковщине. КАБами военные преступники РФ пытаются запугать местное население.

Об этом сообщил депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук.

По его словам, когда оккупанты запускают управляемые авиационные бомбы по Харьковщине, они пытаются запугать местное население.

"Я не думаю, что этим КАБом конкретно хотели попасть в какой-то объект, потому что на таком расстоянии они достаточно не точны. И сказать, что хотят там разрушить какую-нибудь электрическую подстанцию или еще что-то – это не совсем то, для этого обычно они применяют ракеты... тогда уже идут более меткие удары. КАБы – это запугивание населения, это заставить уезжать, это просто создание серой зоны на этих территориях... а на таких расстояниях это просто террор", – подчеркнул Богдан Ткачук.

Напомним, что российские обстрелы Купянского района на Харьковщине привели к масштабному лесному пожару.

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