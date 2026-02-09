Армия РФ лезет через трубы: путинские войска начали штурмы на "тихих" направлениях

Российские военные на квадроцикле во время обучения в России / © RG.ru

Оккупационные войска активизировали боевые действия на приграничные Сумской области и Харьковской, где ранее наблюдалось относительное затишье. Цель противника — максимально растянуть линию фронта, усиливая давление на ВСУ как через создание новых точек напряжения, так и благодаря наращиванию сил на уже занятых участках.

О новых продвижениях российских войск сообщили аналитики проекта DeepState.

В частности, враг оккупировал пограничное село Дигтярное (Чугуевский район, Харьковская область), а также продвинулся в приграничные близ Грабовского (Сумский район, Сумская область) и Мирополье (Сумский район, Сумская область).

Для своих атак россияне выбрали участки, где украинская граница сильно «врезается» вглубь российской территории, что усложняет его оборону.

Новым направлением стала активизация вблизи сумского села Мирополье, где россияне атаковали и заняли часть лесного массива вплотную к границе. В районе этого населенного пункта уже длительное время продолжаются бои, но раньше они шли севернее населенного пункта, тогда как новое продвижение зафиксировали на западе.

Вблизи поселка Грабовское россияне заняли несколько балок у границы, расширив зону контроля вблизи этого населенного пункта.

Бои за этот пограничный поселок в Сумской области продолжаются с декабря 2025 года. Тогда российские военные незаконно вывезли на территорию РФ около 50 жителей, ранее отказавшихся эвакуироваться в другие регионы Украины.

В то же время военнослужащие не подтверждают продвижение к югу от Грабовского. «Разведка об этом не отмечает», — заявил начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии для издания «Общественное Сумы».

В районе села Дигтярное россияне активизировались также в декабре 2025 года. После этого в течение января 2026 они неоднократно штурмовали этот участок границы, пытаясь также прорваться в соседние села Нестерное и Круглое.

«У нас там государственная граница Украины идет не прямой линией, а врезается в россию, как стрела. Сектор, за которым нужно наблюдать, — чуть ли не 270 градусов. С каждого сегмента может сместить враг. Поначалу было более-менее спокойно. Противник периодически обстреливал наши позиции, в частности как-то из вертолета, но не лез. В 2025-м в воздухе стало много дронов, которые за нами постоянно наблюдали. А в декабре со стороны противника началась настоящая активность», — рассказал военный из пограничной бригады «Гарт» на псевдо Ник о событиях под Дегтярным.

По словам военных, россияне атакуют преимущественно большим количеством пехотных групп без привлечения техники, из-за чего понесут большие потери. Так, за январь подразделения пограничной бригады «Гарт» обезвредили более полутысячи окупантов.

Из 22 оккупантов остался только один

Очередная попытка 22 оккупантов пролезть на территорию Сумщины сквозь «любимую» ими трубу в районе населенного пункта Яблоновка на Сумщине закончилась для них плачевно: назад едва смог заползти только один.

Десантники 71 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины получили данные разведки и ждали «трубочистов» во всеоружии.

«Силы БПС и арта сделали свое дело четко и хладнокровно. И еще раз убедили оккупантов, что их командование не считает подчиненных за людей, бросая на разрыв без угрызений совести», — говорится в сообщении ДШУ ВСУ.

Стоит отметить, что это не единственные малоактивные участки границы, на которых россияне пытались продвинуться, начиная с декабря 2025 года. Так, россияне атаковали, в частности, вблизи села Комаровка Шосткинского района Сумской области и села Сотницкий Казачок Богодуховского района Харьковской области. Однако там Силам обороны удалось отбросить окупантов и не допустить продвижения.

Напомним, представитель управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов ранее уже предупреждал о том, что российские оккупационные войска пытаются отодвинуть украинскую границу вглубь нашего государства, создавая буферную зону вдоль линии фронта на Сумщине и Харьковщине. По плану врага, такая территория должна достигать не менее пяти километров в ширину.