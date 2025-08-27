Армия РФ массированно атаковала Полтавщину: какие последствия

Атака БпЛА / © ТСН

Реклама

Ночью 27 августа армия РФ массированно атаковала Полтавщину . К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщает глава Полтавской ОВ Владимир Когут.

Что известно о последствиях удара по Полтавщине

Власти сообщают о:

Реклама

падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе;

пострадавшее предприятие энергетического сектора;

повреждение админздания, транспортных средств и оборудования;

возникновение пожаров;

обесточивание бытовых и юридических потребителей.

По состоянию на 08:30 пожар локализован, а электроснабжение возобновлено. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Благодарю сил ПВО за сбитие большинства враждебных объектов. Также благодарен ГСЧС и энергетикам за оперативную работу», — заключил Когут.

Напомним, россияне 19 августа массированно ударили по Полтавщине.

Так, зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Повреждены админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе в результате атаки без света осталось 1471 бытовых и 119 юридических абонентов.

Реклама

Все соответствующие службы работали над ликвидацией последствий вражеских обстрелов.