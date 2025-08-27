- Дата публикации
Армия РФ массированно атаковала Полтавщину: какие последствия
Из-за атаки РФ на Полтавщину 27 августа возникли пожары. Есть обесточивание потребителей.
Ночью 27 августа армия РФ массированно атаковала Полтавщину . К счастью, обошлось без жертв.
Об этом сообщает глава Полтавской ОВ Владимир Когут.
Что известно о последствиях удара по Полтавщине
Власти сообщают о:
падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе;
пострадавшее предприятие энергетического сектора;
повреждение админздания, транспортных средств и оборудования;
возникновение пожаров;
обесточивание бытовых и юридических потребителей.
По состоянию на 08:30 пожар локализован, а электроснабжение возобновлено. К счастью, обошлось без пострадавших.
«Благодарю сил ПВО за сбитие большинства враждебных объектов. Также благодарен ГСЧС и энергетикам за оперативную работу», — заключил Когут.
Напомним, россияне 19 августа массированно ударили по Полтавщине.
Так, зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Повреждены админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе в результате атаки без света осталось 1471 бытовых и 119 юридических абонентов.
Все соответствующие службы работали над ликвидацией последствий вражеских обстрелов.