Армия РФ массированно ударила по объектам энергетики Украины: детали

Энергетики используют отключение света.
Ночью 28 ноября армия Российской Федерации нанесла массированные удары по объектам энергетики Украины. Атаки произошли в разных областях страны.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине", — подчеркнул глава Минэнерго.
По словам Галущенко, "Укрэнерго" срочно применило экстренные отключения электроэнергии. Последствия атаки уточняются.
Напомним, 28 ноября в Украине применили экстренные отключения света. Причина ограничений – воздушная тревога и атака на энергетическую инфраструктуру.
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