Армия РФ массированно ударила по объектам энергетики Украины: детали

Ночью 28 ноября армия Российской Федерации нанесла массированные удары по объектам энергетики Украины. Атаки произошли в разных областях страны.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине", — подчеркнул глава Минэнерго.

По словам Галущенко, "Укрэнерго" срочно применило экстренные отключения электроэнергии. Последствия атаки уточняются.

Напомним, 28 ноября в Украине применили экстренные отключения света. Причина ограничений – воздушная тревога и атака на энергетическую инфраструктуру.

Читайте также:

Стабилизационные отключения: где их отменили и что с энергосистемой после массированной атаки