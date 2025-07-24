Армия РФ массированно ударила по одной из ТЭС: что известно

Атака РФ. / © Associated Press

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Российская армия 24 июля атаковала одну из украинских тепловых электростанций. В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

"Враг осуществил массированный обстрел одной из ТЭС. Атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам", - подчеркнули в Минэнерго.

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В ведомстве подчеркивают, что такие целенаправленные атаки являются "очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора".

В каком именно регионе был атакован объект, не сообщается.

Как сообщалось, этой ночью войска ударили по Украине беспилотниками и ракетами. Атака произошла после встречи в Стамбуле. В частности, Харьковской области погибли три человека. Заметим, что с утра 24 июля Россия ударила по центру Харькова двумя КАБами.

Кроме того, ночью россияне ударили ракетами по Черкассам, беспилотниками атаковали Одессу и Запорожье.

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