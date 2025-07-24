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- Украина
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Армия РФ массированно ударила по одной из ТЭС: что известно
Информации о потерпевших нет.
Российская армия 24 июля атаковала одну из украинских тепловых электростанций. В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.
Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.
"Враг осуществил массированный обстрел одной из ТЭС. Атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам", - подчеркнули в Минэнерго.
В ведомстве подчеркивают, что такие целенаправленные атаки являются "очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора".
В каком именно регионе был атакован объект, не сообщается.
Как сообщалось, этой ночью войска ударили по Украине беспилотниками и ракетами. Атака произошла после встречи в Стамбуле. В частности, Харьковской области погибли три человека. Заметим, что с утра 24 июля Россия ударила по центру Харькова двумя КАБами.
Кроме того, ночью россияне ударили ракетами по Черкассам, беспилотниками атаковали Одессу и Запорожье.