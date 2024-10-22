Армия РФ массированно ударила по Сумам: есть попадания по домам и погибшие

Ночью и с утра вторника, 22 октября, российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Сумы. Погибли три человека.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Россияне продолжают обстреливать Сумы. Утром враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Во время ночных обстрелов города также произошел "прилет". В результате попадания беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека. Среди которых один ребенок.

Также в ОВА подчеркивают, что 22 октября в небе над Сумщиной силы ПВО сбили 25 российских "Шахедов".

Как сообщалось, утром 22 октября в Сумах раздавались взрывы. В городе еще с 20:12 объявлена воздушная тревога.

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