Украина
635
1 мин

Армия РФ на протяжении суток атаковала Ровенскую область: подробности от власти

По информации властей, обошлось без погибших и пострадавших.

Елена Капник
Спасатели.

Спасатели. / © Associated Press

В воскресенье, 11 января, российская оккупационная армия атаковала Ровенскую область. В регионе повреждена инфраструктура. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль.

«Сегодня был тяжелый день для Ровенщины. Враг почти на протяжении суток атаковал наши северные районы», — подчеркнул чиновник.

По его словам, в результате российских ударов произошли повреждения инфраструктуры. Над ликвидацией последствий работают все службы.

Напомним, сегодня утром в ОВА сообщили, что ночью россияне также атаковали Ровенскую область. В результате обстрела произошли повреждения гражданской инфраструктуры.

635
