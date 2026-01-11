- Дата публикации
-
Украина
Армия РФ на протяжении суток атаковала Ровенскую область: подробности от власти
По информации властей, обошлось без погибших и пострадавших.
В воскресенье, 11 января, российская оккупационная армия атаковала Ровенскую область. В регионе повреждена инфраструктура. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль.
«Сегодня был тяжелый день для Ровенщины. Враг почти на протяжении суток атаковал наши северные районы», — подчеркнул чиновник.
По его словам, в результате российских ударов произошли повреждения инфраструктуры. Над ликвидацией последствий работают все службы.
Напомним, сегодня утром в ОВА сообщили, что ночью россияне также атаковали Ровенскую область. В результате обстрела произошли повреждения гражданской инфраструктуры.