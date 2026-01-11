Армия РФ на протяжении суток атаковала Ровенскую область: подробности от власти

Спасатели. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В воскресенье, 11 января, российская оккупационная армия атаковала Ровенскую область. В регионе повреждена инфраструктура. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль.

«Сегодня был тяжелый день для Ровенщины. Враг почти на протяжении суток атаковал наши северные районы», — подчеркнул чиновник.

По его словам, в результате российских ударов произошли повреждения инфраструктуры. Над ликвидацией последствий работают все службы.

Напомним, сегодня утром в ОВА сообщили, что ночью россияне также атаковали Ровенскую область. В результате обстрела произошли повреждения гражданской инфраструктуры.