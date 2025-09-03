ТСН в социальных сетях

Украина
7362
1 мин

Армия РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковской области: первые детали

В Калуше из-за атаки есть незначительное отклонение качества воздуха.

Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью на среду, 3 сентября, Ивано-Франковская область подверглась комбинированной атаке российской армии. Целью неприятеля стал объект инфраструктуры.

Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

"Этой ночью область испытала комбинированную вражескую атаку! Работали силы ПВО. Целью стал объект инфраструктуры", - проинформировала руководитель ОВА.

По ее словам, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате атаки возник пожар.

Заметим, что из-за ночной атаки на Калуш ухудшилось качество воздуха . Поэтому приостановлено обучение в школах и посещение детсадов. Кроме того, в городе есть некоторые незначительные повреждения жилых домов.

Напомним, ночью в Ровенской области произошли взрывы. Благодаря действиям сил ПВО удалось обезвредить немало враждебных целей. На месте падения обломков уже работают представители сил безопасности и обороны.

7362
