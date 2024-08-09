Оккупанты имеют успехи в регионе.
Российские оккупационные войска продолжают наступательные операции на разных участках фронта и имеют тактические успехи в Донецкой области. Под угрозой – город Покровск.
Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.
Британские разведчики отмечают, что основное внимание армии РФ сосредоточено в центральной части Донецкой области. На этом участке фронта успехи оккупантов привели к тому, что Покровск оказался примерно в 16 км от нынешней линии фронта. Этот город является ключевым логистическим узлом, поддерживающим операции ВСУ в этом регионе.
Также агрессор Россия продолжает укреплять позиции в Нью-Йорке. А это угрожает соседнему городу Торецк.
"Российские войска продолжают полагаться на дорогостоящие наступления с использованием пехоты для постепенного продвижения на украинскую территорию", — говорится в отчете.
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