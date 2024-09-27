Армия РФ обстреляла Херсон и район: среди пострадавших есть дети

В пятницу, 27 сентября, российская армия нанесла авиаудары по Херсону и несколько населенных пунктов Херсонского района. В результате обстрелов пострадали гражданские, среди них — двое детей.

Об этом пишет Херсонская областная прокуратура.

"Целью окупантов в очередной раз стала гражданская инфраструктура. В результате атак врага пострадали шесть гражданских, среди них — двое мальчиков 4 и 15 лет. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Окончательное количество пострадавших устанавливается. Повреждены частные дома и линии электросетей", — сообщили в пресс-службе.

Обстрел Херсонщины

Ранее стало известно, что в Херсонской области два человека погибли и еще 14 человек получили ранения в результате российских обстрелов.

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