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Армия РФ обстреляла из артиллерии Константиновку: есть жертвы

Армия РФ обстреляла из артиллерии Константиновку: есть жертвы

Удар по Константиновке 3 декабря. / Фото: Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Повреждены жилые дома.

Утром 3 декабря армия Российской Федерации обстреляла Константиновку в Донецкой области из артиллерии. В результате обстрела погиб один человек, а трое получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Погиб 52-летний мужчина, три человека получили ранения средней тяжести", — говорится в сообщении.

Из-за удара оккупантов в городе были повреждены три многоэтажки, админздание, газопровод и автомобиль.

Кроме того, сегодня утром россияне также убили двух человек и ранили еще двоих в Покровской громаде.

Напомним, ночью армия РФ атаковала инфраструктурный объект Ровенщины. В результате обстрела возник пожар.

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