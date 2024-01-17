Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Армия РФ обстреляла Купянск и Малый Бурлук в Харьковской области: последствия ударов врага

Дата публикации
Просмотры
108
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Армия РФ обстреляла Купянск и Малый Бурлук в Харьковской области: последствия ударов врага

Обстрел Харьковщины 17 января / Фото: МВС Украины в Telegram

Циничные оккупанты продолжают целить в мирных.

Российские военные нанесли удар по Харьковщине. Есть пострадавшие, в том числе – дети.

Об этом сообщило МВД Украины.

Подробности

По данным ведомства, вражеский КАБ попал в здание сельского совета в селе Малый Бурлук. Пострадали двое детей: 10-летнему мальчику ампутировали ногу, 13-летняя девочка находится в больнице с осколочными ранениями туловища.

"При осмотре места попадания полиция обнаружила тело женщины. Ее личность устанавливают", — добавили в МВД.

Обстрел Харьковщины 17 января / ©
Обстрел Харьковщины 17 января

Атаки со стороны РФ испытал и Купянск. Там в результате обстрела повреждены частные домовладения, в одном из домов возник пожар.

"На месте работают профильные службы", — подытожили правоохранители.

Обстрел Харьковщины 17 января / ©
Обстрел Харьковщины 17 января

Напомним, 17 января оккупанты нанесли удар КАБом по селу Малый Бурлук Купянского района. В результате атаки противника пострадал ребенок.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация