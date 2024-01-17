Армия РФ обстреляла Купянск и Малый Бурлук в Харьковской области: последствия ударов врага

Российские военные нанесли удар по Харьковщине. Есть пострадавшие, в том числе – дети.

Об этом сообщило МВД Украины.

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По данным ведомства, вражеский КАБ попал в здание сельского совета в селе Малый Бурлук. Пострадали двое детей: 10-летнему мальчику ампутировали ногу, 13-летняя девочка находится в больнице с осколочными ранениями туловища.

"При осмотре места попадания полиция обнаружила тело женщины. Ее личность устанавливают", — добавили в МВД.

Обстрел Харьковщины 17 января

Атаки со стороны РФ испытал и Купянск. Там в результате обстрела повреждены частные домовладения, в одном из домов возник пожар.

"На месте работают профильные службы", — подытожили правоохранители.

Обстрел Харьковщины 17 января

Напомним, 17 января оккупанты нанесли удар КАБом по селу Малый Бурлук Купянского района. В результате атаки противника пострадал ребенок.

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