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- Украина
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Армия РФ оккупировала еще два населенных пункта в Донецкой области: карты DeepState
Российские войска продвигаются дальше в Донецкой области.
Российская армия оккупировала еще два населенных пункта в Донецкой области - Старую Николаевку и Игнатовку возле Константиновки.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Кроме того, россияне продвинулись в Заре, Федоровке, Комаре и возле Троицкого Донецкой области.
Карты DeepState
Напомним, военный эксперт Сергей Грабский сообщил о том, что РФ совершила прорыв между двумя городами Донетчины - между Мирноградом, это пригород Покровска, и Константиновкой.
По словам военного аналитика Ивана Ступака , армия РФ перерезала трассу Покровск - Константиновка, что усложнило ситуацию на этом участке фронта в Донецкой области.