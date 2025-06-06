ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
773
Время на прочтение
1 мин

Армия РФ оккупировала еще два населенных пункта в Донецкой области: карты DeepState

Российские войска продвигаются дальше в Донецкой области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Армия РФ.

Армия РФ. / © Associated Press

Российская армия оккупировала еще два населенных пункта в Донецкой области - Старую Николаевку и Игнатовку возле Константиновки.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Кроме того, россияне продвинулись в Заре, Федоровке, Комаре и возле Троицкого Донецкой области.

Карты DeepState

Оккупация населенных пунктов. Фото: DeepState.

Оккупация населенных пунктов. Фото: DeepState.

Продвижение РФ в Донецкой области. Фото: deepstatemap.

Продвижение РФ в Донецкой области. Фото: deepstatemap.

Продвижение РФ у Троицкого. Фото: deepstatemap.

Продвижение РФ у Троицкого. Фото: deepstatemap.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский сообщил о том, что РФ совершила прорыв между двумя городами Донетчины - между Мирноградом, это пригород Покровска, и Константиновкой.

По словам военного аналитика Ивана Ступака , армия РФ перерезала трассу Покровск - Константиновка, что усложнило ситуацию на этом участке фронта в Донецкой области.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie