Армия РФ оккупировала еще два населенных пункта в Донецкой области: карты DeepState

Армия РФ. / © Associated Press

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Российская армия оккупировала еще два населенных пункта в Донецкой области - Старую Николаевку и Игнатовку возле Константиновки.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Кроме того, россияне продвинулись в Заре, Федоровке, Комаре и возле Троицкого Донецкой области.

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Карты DeepState

Оккупация населенных пунктов. Фото: DeepState.

Продвижение РФ в Донецкой области. Фото: deepstatemap.

Продвижение РФ у Троицкого. Фото: deepstatemap.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский сообщил о том, что РФ совершила прорыв между двумя городами Донетчины - между Мирноградом, это пригород Покровска, и Константиновкой.

По словам военного аналитика Ивана Ступака , армия РФ перерезала трассу Покровск - Константиновка, что усложнило ситуацию на этом участке фронта в Донецкой области.