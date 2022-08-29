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Армия РФ отрезана от поставок: ВСУ уничтожили практически все крупные мосты на Херсонщине

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Армия РФ отрезана от поставок: ВСУ уничтожили практически все крупные мосты на Херсонщине

Фото: Getty Images

На оккупированной территории Херсонской области ВСУ "подкорректировали" все большие мосты.

Из-за этого оккупанты оказались отрезанными от снабжения.

Об этом сообщает оперативная группировка войск "Каховка".

"Ну что тут можно сказать? Ситуация на временно оккупированной территории Херсонщины крайне непростая. Большие и ужасные HIMARS уничтожили практически все крупные мосты (Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский). Остались лишь пешеходные переходы. Российская армия оказалась отрезанной от поставки и поставки резак. территории Крыма. Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Сети распространяется информация об убийстве коллаборанта и предателя, бывшего депутата от "Слуги народа" Алексея Ковалева.

Ранее из оккупированного поселка Боровая Харьковской области недавно с мешком на голове в неизвестном направлении вывезли заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского.

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