Армия РФ похитила гражданских на Сумщине: появились новые подробности

Оккупанты (иллюстративное фото) / © Associated Press

Российские войска во время внезапного штурма пограничного села Грабовское Сумской области захватили в плен и депортировали в Россию около 50 местных жителей. Большинство из них — пожилые люди, которые раньше отказались от эвакуации.

О новых деталях этой ситуации сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Утро LIVE.

По словам Виктора Трегубова, российская пехота вошла в населенный пункт вечером 20 декабря. Это было «внезапное мероприятие» малыми группами, которое позволило врагу за несколько часов взять под контроль небольшой поселок.

Большинство населения Грабовского было эвакуировано силами Украины заранее. Однако в деревне оставались люди, подписавшие официальный отказ от выезда.

«Поскольку поселок небольшой, много времени это не заняло. Это заняло, по нашим оценкам, примерно несколько часов. Они их просто сначала завели в помещение местной церкви, а затем оттуда потащили уже непосредственно на территорию РФ», — сообщил Трегубов.

Отметил, что следует избегать поспешных выводов о политических предпочтениях депортированных. По его словам, пока невозможно определить, кто из 50 человек стал жертвой принуждения, а кто мог иметь другие мотивы. Окончательную оценку действиям каждого и обстоятельствам их вывоза должны дать правоохранительные органы после тщательного расследования.

Напомним, ночью, 20 декабря, российские военные зашли на пограничную территорию села Грабовское и увезли оттуда 50 гражданских жителей. В ночь, когда россияне вывезли людей, в этом районе продолжались боевые действия.

Из-за обострения ситуации безопасности на пограничных в Краснопольской громаде Сумщины вырос спрос на эвакуацию.