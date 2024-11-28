Армия РФ повредила объект энергетики в Хмельницкой области: детали

Во время массированного обстрела РФ утром 28 ноября в Хмельницкой области поврежден объект энергоснабжения.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Во время утренней атаки на объект энергетики силы ПВО сбили шесть ракет над Хмельнитчиной. Потерпел повреждения один из объектов энергоснабжения. В результате сбития ракеты обломками был поврежден этот объект", — сообщил чиновник.

В результате ряд общин остался без электроснабжения. Энергетики работают над повреждениями. Ситуация в области контролируемая, добавил Тюрин.

Отметим, что в Славутском городском совете заявили о том, что в общине полностью отсутствует электроснабжение. Большинство котельных работают. Учащиеся гимназий учатся в смешанном формате, а вот детские сады не работают.

Как сообщалось, утром 28 ноября во время ракетного удара в Хмельницкой области произошли мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что силы ПВО сбили шесть ракет в небе над территорией региона.

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