Армия РФ приближается к важному городу в Донецкой области: детали от ISW

Война. / © Associated Press

Войска агрессорки России недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка в Донецкой области.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные видеозаписи за 11 сентября свидетельствуют о том, что оккупанты продвигались в полях к северу от Белой Горы, к юго-востоку от Константиновки. В ISW отмечают, что существуют визуальные подтверждения тому, что россияне продвигались и к западу вдоль дороги Т0516 Торецк-Константиновка в восточной части Нелиповки, а также к посадке к северу от Яблоновки, к юго-западу от Константиновки.

Американские аналитики вспоминают и российские заявления о том, что захватчики РФ захватили Екатериновку и продвинулись к северу полями к западу от села, а также к западу от Нелиповки и юго-западнее Клебан-Быка. Однако пока ИSW не может подтвердить эти заявления.

Аналитики считают, что на этом участке фронта россияне ведут наступление, чтобы захватить всю Донецкую область. В частности, ее города-крепости Краматорск и Славянск.

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Карта ISW.

Напомним, украинские Силы обороны отвергли врага от села Владимировка в Донецкой области и остановили продвижение российских войск в ряде других населенных пунктов. Впрочем, по данным DeepState, враг продвинулся в Серебрянском лесничестве вблизи Полтавки и Паньковки.

Кроме того, россияне совершили еще одно вторжение в Харьковской области. Их подразделения перешли линию государственной границы южнее населенного пункта Милово в области и за прошедшую ночь осуществляли активные штурмовые действия.

