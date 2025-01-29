Армия РФ приблизилась к важной трассе в Донецкой области: эксперт об опасности ее захвата

Уже в ближайшие недели российская армия будет продвигаться в направлении важной автодороги Покровск-Павлоград. На сегодняшний день от населенного пункта Очеретино на Донетчине осталось менее одного километра, чтобы перерезать сообщение по этой дороге.

Об этом сообщил военный эксперт Иван Ступак в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, существует два варианта продвижения войск РФ в Покровск. Первый – россияне могут продвигаться вперед только по территории Донецкой области. Впрочем, не исключено, что оккупанты пойдут в обход города по территории Днепропетровской области, параллельно захватывая населенные пункты, которые останутся под их контролем.

"Я не думаю, что сейчас враг имеет цель идти в направлении Павлограда, потом на город Днепр, к реке Днепр. Сейчас таких ресурсов у противника нет, и такого плана нет. А вот обойти территорией Днепропетровской области город Покровск, взять его на" подавление" и заставить наших военных отойти — это вариант для РФ вполне рабочий", — сообщил Иван Ступак.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что РФ нацелилась на захват двух областей Украины. По его словам, именно сейчас могут быть самые интенсивные бои, которые только сможет позволить себе Россия, исходя из ее сил.

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