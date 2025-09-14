Армия РФ продолжает использовать газопровод в Купянске: ISW объяснил цель врага

Фронт / © ТСН.ua

Российские войска недавно попытались продвинуться в тыл украинских позиций в Купянске через подземный газопровод. Это уже третий случай, когда русские войска используют эту тактику за всю войну. Неоднократное использование Россией этой тактики еще раз свидетельствует о том, что российские войска улучшают свою способность распространять тактические уроки между разными участками фронта.

Об этом сообщает ISW.

Источник, связанный с украинской военной разведкой (ГУР), сообщил 12 сентября, что российские войска:

вошли на газопровод из лесистой местности вблизи Лиман Первый (к северо-востоку от Купянска)

проехали трубой примерно четыре дня на электрических скутерах и модифицированных колесных носилках

вышли из трубы близ Радьковки (непосредственно севернее Купянска).

Украинский источник сообщил, что затем российские войска продвинулись в Купянский и соседний железнодорожный путь. Генеральный штаб ВСУ признал, что российские войска выполнили миссию и заявил, что они накапливаются на северной окраине Купянска, но не вошли в сам Купянск. Командир украинского полка беспилотников, действовавший на Купянском направлении, заявил, что украинские войска с тех пор ударили по трубопроводу и повредили его, так что российские войска больше не могут продвигаться через него. Российские милблогеры утверждали, что непонятно, когда армия РФ выполнила эту миссию. Некоторые также писали, что россияне могли продвинуться через газопровод в начале сентября 2025 года - это указывает на то, что видеозаписи могут быть сняты до полутора недель. Начальник Купянской военной администрации Андрей Беседин 13 сентября заявил, что российские войска пока не удерживают позиции в Купянске, но боевые действия продолжаются вблизи окраин города.

По данным аналитиков, российские войска ранее использовали подземные трубопроводы для продвижения в тылу украинских оборонных позиций в Авдеевке Донецкой области в январе 2024 года и Суджи Курской области в марте 2025 года. Сообщается, что подразделения 60-й отдельной десантно-штурмовой бригады Ветеранов (Добровольческий десантно-штурмовой корпус) российской армии участвовали в обеих миссиях по прокладке газопроводов в Авдеевке и Судже.

«ISW не фиксировала сообщения о бригаде, которая действует на Купянском направлении. Это свидетельствует о том, что российское военное командование распространяет знания и успехи бригады в подобных миссиях среди других частей и формирований», — говорится в отчете.

В январе 2025 г. аналитики отмечали, что российское военное командование, похоже, по крайней мере пытается улучшить свою способность распространять полученный опыт, учитывая, что российские войска демонстрируют подобные оперативные модели по всей линии фронта.

«Как вариант, использование трубопроводов для обеспечения проникновения может больше отражать тактические инновации и адаптацию отдельных российских подразделений на месте перед распространением украинских беспилотных летательных аппаратов, поскольку такие трубопроводы обеспечивают российским силам естественное прикрытие и маскировку, что может обеспечить продвижение вперед», — заключили в Институте.

Ранее говорилось, что в районе Купянска есть несколько трубопроводов : три нити из четырех уже повреждены и затоплены, а выход из четвертой контролируют ВСУ. Продолжается контрдиверсионная операция, а вокруг города поисково-ударные действия.

Что касается потерь, то за две недели после начала операции потери РФ составили 395 человек, из них 288 — безвозвратные. Как детализировали, на подступах к Купянску (в районах Радьковки и Голубовки) обезврежено в общей сложности 265 россиян, в самом городе еще 128. Также личный состав РФ попадает в плен.

«Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается. Наши подразделения принимают необходимые меры для усиления устойчивости обороны и ликвидации врага», — отметили в Генштабе ВСУ.