Армия РФ продолжает нести потери: сколько окупантов и техники уничтожено за неделю

ВСУ продолжают уничтожать российских окупантов.
Российские оккупанты продолжают нести потери на войне в Украине. За прошедшую неделю было уничтожено 6780 кафиров и 690 единиц вооружения и военной техники.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
За неделю с 4 по 10 декабря Силами обороны Украины уничтожено около 6780 человек личного состава противника.
Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
- 61 танк
- 133 боевых бронированных машины
- 115 артиллерийских систем
- 6 РСЗО
- 3 установки ПВО
- 191 единица автотехники
- 22 единицы спецтехники.
"Помимо этого, нашими защитниками уничтожены вражеский самолет, 17 ракет и 141 БпЛА", — говорится в сообщении.
Напомним, что главное достижение Украины в войне с Россией – это соотношение потерь. При том, что Украина даже была в наступлении, а Россия в обороне, потери окупантов примерно в два-три раза больше.