Армия РФ продолжает нести потери: сколько окупантов и техники уничтожено за неделю

Российские оккупанты продолжают нести потери на войне в Украине. За прошедшую неделю было уничтожено 6780 кафиров и 690 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

За неделю с 4 по 10 декабря Силами обороны Украины уничтожено около 6780 человек личного состава противника.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

61 танк

133 боевых бронированных машины

115 артиллерийских систем

6 РСЗО

3 установки ПВО

191 единица автотехники

22 единицы спецтехники.

"Помимо этого, нашими защитниками уничтожены вражеский самолет, 17 ракет и 141 БпЛА", — говорится в сообщении.

Напомним, что главное достижение Украины в войне с Россией – это соотношение потерь. При том, что Украина даже была в наступлении, а Россия в обороне, потери окупантов примерно в два-три раза больше.

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