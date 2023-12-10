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Армия РФ продолжает нести потери: сколько окупантов и техники уничтожено за неделю

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Армия РФ продолжает нести потери: сколько окупантов и техники уничтожено за неделю

потери / Фото: Associated Press

ВСУ продолжают уничтожать российских окупантов.

Российские оккупанты продолжают нести потери на войне в Украине. За прошедшую неделю было уничтожено 6780 кафиров и 690 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

За неделю с 4 по 10 декабря Силами обороны Украины уничтожено около 6780 человек личного состава противника.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 61 танк
  • 133 боевых бронированных машины
  • 115 артиллерийских систем
  • 6 РСЗО
  • 3 установки ПВО
  • 191 единица автотехники
  • 22 единицы спецтехники.

"Помимо этого, нашими защитниками уничтожены вражеский самолет, 17 ракет и 141 БпЛА", — говорится в сообщении.

Напомним, что главное достижение Украины в войне с Россией – это соотношение потерь. При том, что Украина даже была в наступлении, а Россия в обороне, потери окупантов примерно в два-три раза больше.

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Дата публикации
Просмотры
186
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